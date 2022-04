¿Cuál es el presente de Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero, delantero nacional, en el presente sigue lesionado y no juega hace más de 6 meses.

“Mi rodilla parece que no me quiere dejar jugar”, estas fueron las palabras de Paolo Guerrero al finalizar el triunfo de Perú 2-0 ante Chile por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.



Cómo se sabe, el ‘Depredador’ desde el 7 de octubre, no vuelve a disputar ningún partido oficial, ni a nivel de clubes ni con la Selección.



Sin embargo, esto ocasionó que Guerrero no renueve con el Inter de Porto Alegre. Entonces salió el rumor que Alianza Lima quería los servicios del futbolista. Pero Paolo decidió no fichar por ningún equipo para poder concentrarse en su recuperación.



Como se sabe, el capitán de la ‘Blanquirroja’ estuvo trabajando con los mejores especialistas en la Videna pero su situación igual no pudo mejorar. En Febrero de este año tuvo que viajar a Estados Unidos para operarse.



Finalmente, no le dijeron que no era necesaria su operación y él aseguró que está mucho mejor y retornó al Perú. Pero debido a su falta de continuidad, su presencia en el repechaje no es segura y si la Selección Peruana clasifica a Qatar 2022 es seguro que vaya.

Escritor: Raúl Bazán Chocos