¿Cuál será el futuro de Christopher Olivares?

Hasta el momento Christopher Olivares solo ha jugado unos minutos con la “U” durante el primer partido del torneo local

La situación de Christopher Olivares en Universitario es compleja debido a que no está siendo tenido en cuenta por el entrenador, Fabián Bustos.

La actualidad de futbolista que se desempeña como atacante no es la deseada por ningún otro, ya que hasta la última jornada jugada de la Liga 1 Te Apuesto, la cual está teniendo un receso por la fecha FIFA, no ha podido disputar nada más que once minutos.

Previamente a su llegada a la escuadra crema, el extremo, que se puede desenvolver por todo el ataque, tuvo paso por Sporting Cristal, donde decían que sería un nueve de área; sin embargo, destacó más cuando, al mando de Roberto Mosquera, jugó como extremo, en las bandas. Aparte, tuvo la posibilidad irse a jugar al equipo juvenil del Vitória Guimarães de Portugal, pero luego de un tiempo terminó regresando al país.

Posteriormente, se terminó yendo el año pasado al Deportivo Municipal, en donde llegó a destacarse más porque se convirtió en el protagonista del equipo, el cual peleaba el descenso. Además, por el motivo de que el “Muni” se encontró en la situación complicada de deberle dinero a los jugadores, Olivares tuvo que irse a otro club.

Entonces, se terminó yendo al Cusco, en donde sumo una totalidad de ochocientos cuarenta y nueve minutos, pero no pudo anotar ningún gol, aspecto que si lo hizo en el Municipal, marcando seis tantos.

Para esta temporada fue contratado por la institución de Ate para ser una pieza de recambio en la delantera; no obstante, no podido consolidarse en el equipo.

Sobre lo que va a pasar con el futuro del jugador: de acuerdo a información del periodista deportivo Gustavo Peralta, el entorno del atacante se ha reunido con la administración del club merengue con el objetivo de poder coordinar una salida en el Clausura (por la razón de que ya jugó unos minutos en esta primera parte de todo el campeonato) para que sea posible de que tenga continuidad.

