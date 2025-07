¿Cuándo son los majors de esports que quedan este año?

El 2025 es un año clave para los esports, con una agenda repleta de torneos internacionales que reúnen a los mejores equipos y jugadores del mundo. Desde los tradicionales Majors de Counter-Strike 2 y Dota 2 hasta la expansión de títulos como VALORANT en el calendario competitivo, los aficionados tienen motivos para estar atentos a cada evento.

Estos torneos no solo ofrecen emocionantes enfrentamientos, sino que también cuentan con importantes premios y una cobertura mediática que eleva la visibilidad del ecosistema global de los esports. En esta nota, te presentamos una guía actualizada con las fechas y detalles de los Majors más destacados que se celebrarán en la segunda mitad del año.

Si eres fanático de los esports, esta es tu oportunidad para marcar en el calendario los eventos que no te puedes perder. Desde las finales de Counter-Strike 2 en Austin hasta la esperada Esports World Cup en Riad, prepárate para vivir la emoción de los mejores torneos del año.

¿Qué son los esports?

Los esports, o deportes electrónicos, son competiciones profesionales de videojuegos en las que jugadores y equipos se enfrentan en torneos organizados con reglas estrictas, grandes premios y una audiencia global. A diferencia de los videojuegos casuales, los esports se juegan a nivel competitivo, con eventos que suelen ser transmitidos en vivo y cuentan con millones de espectadores alrededor del mundo.

Este fenómeno no solo ha generado una comunidad apasionada de seguidores, sino también ha impulsado a muchos jugadores a convertirse en profesionales. Para poder competir en estos niveles, es esencial contar con un equipo de alta gama que soporte la exigencia de los juegos y permita un desempeño óptimo.

Por eso, muchas personas están invirtiendo en una computadora gamer equipada con componentes potentes, buscando maximizar su rendimiento y competitividad. Además, los esports fomentan la dedicación, el entrenamiento constante y la formación de equipos sólidos, similares a los deportes tradicionales.

Esta profesionalización del gaming ha llevado a que los eventos de esports se realicen en grandes escenarios, con producción de primer nivel y patrocinadores internacionales, consolidándose como una de las industrias de entretenimiento con mayor crecimiento y proyección en el mundo digital.

Principales torneos de esports de 2025

El año 2025 está repleto de eventos destacados en el mundo de los esports, con torneos que abarcan una amplia variedad de juegos y ofrecen emocionantes competencias para jugadores y fanáticos por igual. A continuación, se presentan algunos de los eventos más importantes que marcarán el calendario de este año:

Esports World Cup 2025

Este evento monumental se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, del 8 de julio al 24 de agosto. Contará con una impresionante bolsa de premios de $70 millones y reunirá a más de 2,000 jugadores de más de 100 países.

Se competirá en 25 títulos, incluyendo Dota 2, VALORANT, CrossFire, FATAL FURY: City of the Wolves y Chess. Cristiano Ronaldo ha sido nombrado embajador global del evento, lo que añade un atractivo adicional para los aficionados .

IEM Katowice 2025

Programado del 7 al 9 de febrero en Polonia, este torneo de Counter-Strike 2 es uno de los más emblemáticos del circuito profesional. Equipos de élite competirán por un importante premio en efectivo y por prestigio en la comunidad de CS2 .

Fortnite Championship Series (FNCS) Major 1

Este evento se celebrará del 15 al 16 de febrero, marcando el inicio de la temporada competitiva de Fortnite. Los equipos lucharán por un lugar en el Campeonato Global de Fortnite, que se llevará a cabo en Lyon, Francia, el 6 y 7 de septiembre .

Capcom Cup 11

El 5 de marzo, los mejores jugadores de Street Fighter 6 se reunirán para competir en este prestigioso torneo, que promete intensas batallas y una gran visibilidad para los aficionados a los juegos de lucha .

PUBG Mobile Global Championship 2025

Este torneo concluirá en noviembre, destacando a los mejores equipos de PUBG Mobile en un evento que reúne a jugadores de todo el mundo en una competencia de alto nivel.

Estos eventos representan sólo una fracción de la vibrante y dinámica escena de los esports en 2025. Con una variedad de juegos y formatos, hay oportunidades para que jugadores y fanáticos disfruten de la emoción de la competencia durante todo el año.

Los Majors de CS2 en 2025: fechas y eventos clave

El año 2025 se presenta como una temporada decisiva para Counter-Strike 2 (CS2), con varios Majors programados en diferentes partes del mundo que atraerán la atención de miles de fanáticos y jugadores profesionales.

Estos Majors son torneos oficiales con gran prestigio y altas sumas en premios, donde los mejores equipos del planeta se enfrentan para demostrar su nivel. Para muchos seguidores y competidores, contar con una computadora gamer potente es fundamental para disfrutar y participar en estos eventos con la mejor experiencia posible.

El primero de estos grandes torneos será el PGL on FiRe Buenos Aires 2025, que se celebrará del 13 al 23 de febrero en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, Argentina. Este evento marcará el inicio de la temporada de Majors con 16 equipos compitiendo en un formato suizo, culminando en una fase de playoffs que promete mucha emoción.

La presencia de un Major en Sudamérica refuerza la globalización del esports y la creciente importancia de la región en la escena competitiva. Luego llegará el BLAST.tv Austin Major 2025, del 9 al 22 de junio, en el Moody Center de Austin, Texas, Estados Unidos.

Este será el primer Major en suelo estadounidense desde 2018 y se espera que genere un gran impacto económico y de audiencia, con más de 40,000 fans presenciando el evento en vivo.

Finalmente, la temporada culminará con el StarLadder Budapest Major 2025, que se llevará a cabo del 24 de noviembre al 7 de diciembre en Hungría, cerrando el año competitivo con otro torneo de alto nivel que reúne a los mejores 16 equipos del mundo.

El panorama de los esports en 2025 y su impacto global

El 2025 se perfila como un año decisivo para los esports, con una agenda cargada de eventos clave que consolidan la profesionalización y expansión de la industria a nivel mundial.

Los torneos Major de juegos como Counter-Strike 2 reflejan no solo la competencia de alto nivel entre los mejores jugadores, sino también la capacidad de estos eventos para atraer audiencias masivas, generar importantes ingresos y posicionar a ciudades de distintas regiones como epicentros del entretenimiento digital.

Además, el 2025 es un año en el que la tecnología y la infraestructura para el gaming competitivo siguen evolucionando, mejorando la experiencia tanto para los competidores como para el público. Desde la calidad del streaming hasta la potencia de los equipos gamer, todo está enfocado en brindar un espectáculo más envolvente e interactivo.

Los eventos presenciales recuperan su fuerza, combinándolo con transmisiones digitales que alcanzan audiencias globales, haciendo de los esports un fenómeno híbrido y accesible para todos. En definitiva, el calendario de esports para 2025 promete mantener la emoción, innovación y crecimiento que han convertido a esta industria en uno de los sectores más dinámicos y atractivos del entretenimiento actual.

Para quienes siguen la escena competitiva, estar al tanto de estos eventos será clave para no perderse ninguna de las competencias que definirán a los mejores en 2025 y para comprender el impacto cultural y económico que los esports continúan generando en todo el mundo.