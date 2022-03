Cueva: “No me considero el mejor, el mejor es el grupo”

Christian Cueva quedó como uno de los máximos referentes de la Selección peruana. Su aporte resultó fundamental en el 5º puesto final en las Eliminatorias, que le permite disputar el repechaje en busca de su boleto a la Copa del Mundo.

“Sin duda ponerse la camiseta del país siempre es una motivación. Los números son algo bonito, pero nada es posible sin los compañeros. Yo no crezco si no está bien un ‘Yoshi’ Yotún, un Renato Tapia, un Sergio Peña. No me considero el mejor, el mejor es el grupo, el equipo y siempre daré todo por la Selección”.