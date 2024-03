Cueva: “No quiero competir en Perú, yo quisiera jugar en otro lado”

Paolo Guerrero mencionó su intención de persuadir a “Aladino” para que se una a la UCV, pero Cueva respondió inesperadamente desde España.

Christian Cueva se está recuperando de una lesión que le impidió rendir al máximo en Alianza Lima, club al que se unió en 2023 pero del que se fue en términos deportivos y personales complicados.

El conocido ‘Aladino‘ está actualmente en España, donde recibe tratamiento médico y terapias con un especialista reconocido. Desde allí, comentó sobre el debut de Paolo Guerrero en la Liga 1 con César Vallejo y las palabras que el ‘9‘ le dedicó.

Guerrero fue entrevistado por RPP un día después de jugar su primer partido en el torneo local y le preguntaron sobre Cueva, su amigo y compañero en la selección peruana. El delantero de la UCV expresó su intención de convencer al jugador para que se una al equipo cuando esté completamente recuperado.

“Hemos conversado en algunas ocasiones, pero lo más importante para mí es que se recupere pronto. El fútbol peruano necesita de jugadores como él, de gran calidad“, dijo Paolo.

En el programa ‘Futmax League‘ de L1 Max, Christian Cueva comentó sobre el debut de Guerrero con Vallejo: “Hablé con él antes de venir a España. Estuve al tanto de lo que sucedía. Vi que anotó en su primer partido, lo cual es positivo para un jugador, le da confianza“, dijo ‘Aladino‘.

Además, al enterarse de que Paolo quería que se uniera a él en Trujillo, Cueva respondió que no tiene intención de regresar al fútbol peruano en este momento.

“En este momento, no puedo prever lo que depara el futuro. Mi enfoque está en recuperarme y en mi familia. Si me preguntas si quiero regresar a Perú, te diré que no. Mi deseo es jugar en otro lugar. Al final, no soy yo quien decide, es Dios“, concluyó el mediocampista.