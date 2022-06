Dani Alves: “Ahora sí llegó la hora de nuestra despedida”

Dani Alves, futbolista brasileño, se despidió en sus redes sociales señalando que no continuará en el FC Barcelona para la siguiente temporada

Dani Alves, futbolista brasileño, se despidió en sus redes sociales señalando que no continuará en el FC Barcelona para la siguiente temporada. Además agradeció al comando técnico de Xavi Hernández y la hinchada blaugrana.

Empezó su comunicado: “Ahora sí llegó la hora de nuestra despedida. Fueron + de 8 años dedicados a ese club, pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían. Intentaron despedirme pero no pudieron hacerlo. Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós”, dijo el brasileño.

Agradeció a todo el Staff que lo recibió desde su llegada al cuadro catalán: “Pero no un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos. Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria. Ojalá también aquellos que se quedan cambien la historia del club. Fueron 23 títulos conseguidos: 2 tripletes y un 1 sextete. Cierra un ciclo muy lindo. Para siempre VISCA AL BARÇA!”