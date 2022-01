Dani Alves: “Es extraño que Lionel Messi no esté en Barcelona”

El lateral derecho brasileño del Fútbol Club Barcelona, Dani Alves, manifestó que le parece extraño no ver a Lionel Messi en Barcelona.

La relación que tiene Dani Alves con Lionel Messi es fraternal. El lateral recordó al astro argentino y espera que pueda volver algún día al Barcelona.

“Messi es el mejor de la historia del fútbol. Es extraño estar en Barcelona y no verlo, no tenerlo en la banda. Ya le dije que no va a estar en ningún sitio mejor que aquí. Lo mismo que me dijo él cuando me fui. Estaría muy bien que acabase aquí su carrera”, aseguró.

Alves confesó la razón fundamental de su vuelta al cuadro azulgrana. “En mi despedida dije que cuando estoy aquí soy feliz. Formar parte de la gran historia que tiene el Barça, sentir estos colores es lo que quiero. Si las cosas son buenas, hay que repetirlas. Espero aportar seriedad en el momento de trabajar y alegría”.

Luego agregó: “Quería regresar porque no había podido despedirme del Barça. No pude despedirme después de ocho años y 23 títulos, me quedó la espinita de poder regresar para despedirme. Salir con alegría y no con entredichos, que me vean como una persona que ama a este club”, aseguró.

Finalmente, lamentó el mal momento que tenía el Barcelona a su arribo y espera revertir la situación. “Es muy doloroso ver hacia donde ha sido conducido el Barça. Pero eso ya está. Hay que encontrar la solución para sacar al Barça de ahí. Es importante los cambios que hay en el club para seguir en la elite”, sentenció.