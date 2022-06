Dani Carvajal: “El Real Madrid no pierde finales”

Dani Carvajal, lateral derecho de Real Madrid, habló sobre la excelente temporada del cuadro blanco en la Champions League y Liga Santander

Asegura que el Real Madrid siempre quiere campeonar: “Nosotros vamos a por todas las finales. Sabemos que, aunque estemos muy mal y no sea nuestro día, tendremos nuestras ocasiones y que, si seguimos dando martillazos, encontraremos premio. Influye más al rival, tengo al Madrid delante, el Madrid no pierde finales, el Madrid sabe competir las finales. En París, el equipo hace el gol y un partido práctico. Sabemos lo que hay que hacer en cada momento, que ellos dejarán espacios y esa la clave: manejar los tiempos del partido correctamente para ganar la copa”, dijo para el diario AS.

Confesó cual fue la clave de su mejora en está temporada: “Ayudó mucho la nutricionista, se veía que el gluten no era beneficioso para mí. Me inflamaba y asumía más riesgo para competir. También necesitaba una suplementación específica, dependiendo del mes de competición. También el descanso. Trabajo con el fisioterapeuta. Trabajo mental también”.

Finalizó su entrevista, hablando sobre el balón de oro y asegura que Karim Benzema se lo merece: “Cualquier otro candidato está lejos de él. No solo por lo que nos ha ayudado a conseguir, que ha sido una parte importantísima. En porcentaje alto ha sido el que nos ha llevado a los éxitos: los goles que ha marcado, las asistencias que dio… Quien haya visto a Karim, no pone en duda que es suyo el Balón de Oro”.