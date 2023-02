Daniel Ahmed: “El tema de la Sub-20 es largo, las selecciones juveniles son el último escalón del futbolista”

El ex Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, Daniel Ahmed, habló con un medio deportivo acerca de la situación actual del fútbol base en el Perú y reveló la poca formación que existe en diferentes regiones del país:

“El tema de la Sub-20 es largo, las selecciones juveniles son el último escalón del futbolista. La culpa no es de los entrenadores, hay un problema de base; no hay formación regional, sólo en Lima. Acá no hay un torneo nacional donde menores puedan competir entre todos. Lo he visto en todos lados menos en Perú y Bolivia. Por eso después empezamos a sufrir con la Libertadores, Mundial, etc.

Son 24 regiones y 23 no tienen menores. Necesitamos tener universidades de fútbol, que los equipos de primera y de segunda tengan bases y así tener tanto calidad como cantidad”, indicó el entrenador argentino.

También, Ahmed se refirió acerca de su paso por Alianza Lima: “Fue una etapa donde trabajamos muy duro. Cuando salió Salas había una urgencia y acepté apoyar al club, pero nuestra función durante 11 meses fue desarrollar las diferentes ramas del club. Después de todo el trabajo en Alianza, ocurrió lo que ocurrió, pero sí siento que ayudó al final. El último mes fue una pesadilla, pero el trabajo que hicimos se basaba en los procesos a largo plazo”, agregó.

Por último, el ex seleccionador de la Sub 20 habló acerca de su nueva etapa en Atlético Grau: “La idea de venir a Grau fue un análisis que tuve que hacer con el club y empezar a convivir con su realidad. Me sorprendieron las áreas, siento que es una institución que entusiasma y mucho. Estamos conformes con el plantel y hay mucha expectativa, hay jóvenes que son importantes por su entrega y tienen mucha proyección. Nuestro objetivo es ir partido a partido con mucha humildad”, finalizó.