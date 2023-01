Danilo Carando: “Ojalá que me pueda nacionalizar pronto porque sino me voy a perder gran parte del torneo”

Vive un momento de incertidumbre. El delantero de Cienciano, Danilo Carando, reveló a un medio deportivo que está a la espera de su nacionalización para poder ser parte del plantel cusqueño que jugará el torneo y señala que, en caso no salga el trámite, no será tomado en cuenta.

“Actualmente, hay 6 extranjeros en el plantel. Ojalá que me pueda nacionalizar pronto porque sino me voy a perder gran parte del torneo. Hoy por hoy, estoy yo afuera. Cuando me toque, estaré listo para aportar”, indicó el delantero argentino.

También, se refirió acerca del panorama de Cienciano para esta temporada: “Es un plantel totalmente nuevo. Se han incorporado muchos jugadores. Ojalá estemos a la altura del torneo local e internacional. La idea es tener la pelota, tratar de ser un equipo contundente a la hora de atacar. Está claro que será un año difícil, los demás equipos se están armando muy bien y cuentan con buenos entrenadores. Será un lindo campeonato”, finalizó.