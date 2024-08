Darlin Leiton: “Algunos piensan que sigo en Alianza Lima”

Fichado en 2022 como una gran promesa del fútbol de ecuador, Darlin Leiton no tuvo varias opciones en Alianza Lima y hoy en día defiende al Manta FC de su país.

En los últimos años, en Alianza Lima se trabaja la política de fichar jóvenes talentos para reforzar su plantilla y, a la vez, asegurar un retorno económico con una eventual venta. Fue la idea que se tuvo con Darlin Leiton, el joven ecuatoriano que llegó a La Victoria con la esperanza de convertirse en una estrella, pero que terminó enfrentando un cumulo de lesiones y frustraciones que lo alejaron del equipo antes de intentar mostrar su verdadero potencial.

Desde su llegada (2022), Leiton comenzó a sufrir problemas físicos que lo mantuvieron al margen del equipo durante largos periodos. Lo que inicialmente parecía ser una lesión menor se convirtió en una dolencia crónica que lo alejaba constantemente de los entrenamientos y de las canchas. “Yo primero tuve una lesión en la rodilla, me operaron los meniscos, eso me paró un mes, pero la lesión siguió, no me dejaba entrenar”, afirmo el jugador al programa”Desde Las Gradas”.

La falta de continuidad y de minutos en cancha terminó afectando no solo su rendimiento, sino también su confianza en el campo de juego. A pesar de sus esfuerzos por recuperarse y ponerse a disposición del equipo, el tiempo pasaba y las oportunidades no llegaban para el futbolista. Es decir Leiton se encontraba en una situación muy difícil.

Carlos Bustos, quien dirigía a Alianza Lima durante buena parte del tiempo en que Leiton estuvo en el club, le dio algunas oportunidades, pero no las suficientes como para que el ecuatoriano pudiera asentarse en el equipo. Cuando Guillermo ‘Chicho’ Salas tomó las riendas del equipo, Leiton ya estaba prácticamente descartado.