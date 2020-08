Davies es duda ante catalanes

Canadiense no participó de entrenamientos de teutones y podría ser baja.

El Bayern Múnich realizó un último entrenamiento ayer en Lagos de cara al partido ante Barcelona y sorprendió la ausencia del lateral izquierdo canadiense Alphonso Davies, debido a problemas en los aductores.

En el cuadro bávaro aseguraron que no participó por precaución. Lo cierto es que Davies es clave en el once de Hans Flick, quien al parecer no tendría asegurada su presencia en el trascendental choque de mañana. De 34 partidos de la Bundesliga, Davies estuvo presente en 29.

Flick busca alternativas ante ello y uno de ellos sería el ingreso del francés Lucas Hernández, llamado por la lesión de su compatriota Benjamín Pavard, quien tampoco estuvo presente en la práctica de ayer. Kingsley Coman es otro jugador que llegará “tocado” a este partidazo.