“Deberían buscar un Reyna para que marque a Messi”: Pedro Troglio

Pedro Troglio, ex director técnico de Universitario, habló previo al duelo entre Perú y Argentina por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Pedro Troglio, ex director técnico de Universitario y actual entrenador del Olimpia de Honduras, declaró previo al duelo entre Perú y Argentina por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El ex DT crema dijo que la ‘bicolor’ siempre hizo buenos partidos en Argentina y es un rival de cuidado. El estratega argentino sigue considerando a Lionel Messi como un jugador imparable y que la Selección peruana debería buscar una marca como la que le hizo Reyna a Maradona, aunque recordó que eso ya no se permite en el fútbol de hoy en día.

“Lo que preocupa de Perú desde Argentina es que tiene jugadores técnicamente dotados. Lo que Gareca le agregó a la Selección peruana fue esa agresividad que se necesita para competir a nivel internacional”, dijo Troglio en RPP.

Luego, el estratega argentino agregó: “No hay nada peor que enfrentar a un gran equipo con una mochila liviana desde lo mental. Haber salido campeón de América y saber que vas a clasificar al Mundial puede hacer que se relaje y no es bueno”.

Cuando le consultaron por el presente de Messi en la selección argentina, Troglio comentó: “A Lionel lo veo como siempre fue, solo que lo venían criticando y ahora todo es más favorable. Es un jugador imparable, lo que se debería hacer es buscar un Reyna que haga lo mismo que hizo con Maradona, aunque ahora ya no se permite”.

Por último, sobre las opciones que tiene Perú en Buenos Aires, el entrenador de Olimpia de Honduras puntualizó: “Perú ha hecho siempre grandes partidos en Argentina hasta con versiones de Argentina espectaculares. Siempre lo considero como un rival de cuidado. La selección peruana siempre ha tenido jugadores de buen pie y buena dinámica. Todos los equipos que van a jugar a Argentina arman un bloque defensivo corto”.

Perú y Argentina se enfrentaron por última vez en Lima. Aquella oportunidad, los ‘Albicelestes’ se quedaron con los tres puntos en Lima venciendo a la ‘blanquirroja’ por 2-0. Los argentinos ampliaron más su ventaja en la tabla de posiciones, gracias a los goles de Nicolás Gonzalés y Lautaro Martínez.