“Debieron ser castigados”

Jurgen Klopp y José Mourinho elevaron su voz de protesta por decisión del TAS de quitarle la sanción al Manchester City

El fallo del TAS, el cual le quitó la sanción dos años sin competencias europeas al Manchester City puesta por la UEFA por no respetar el fair play financiero y solo multarlo con 10 millones de euros, causó muchas críticas por grandes personajes del fútbol inglés. Uno de ellos fue José Mourinho, quien la calificó de vergonzosa. “Si el Manchester City no es culpable, que le multen con unos cuantos millones es una desgracia. Si no eres culpable, no te castigan y no deberías pagar ni una libra, pero si lo eres, te tendrían que suspender y retirar de la competición. En cualquier caso, es un desastre. No soy nadie para saber si son culpables o no. Mis críticas van para la decisión”, disparó.

Por otro lado, Jurgen Klopp fue más cauto, pero reiteró que el fair play financiero es algo que no se puede tomar a la ligera. “No fue un buen día para el fútbol, para ser honesto. No depende de mí juzgar esto y no lo hago, pero creo que debería seguirse el Fair Play Financiero, que debe permanecer, es un tipo de fronteras a las que puedes ir, pero no superarlas, y eso es bueno para el fútbol. Si no se hace así, las personas o países más ricos pueden hacer lo que quieran”, sostuvo.