¡DECLARACIONES BUSTOS Y FLORES!

Fabián Bustos justificó su celebración al empatar en Matute.

Fabián Bustos, técnico de Universitario, se refirió a su celebración tras el gol de José Rivera en los descuentos del partido y aseguró que no faltó el respeto ni insultó, como si lo hicieron con él durante el encuentro, que terminó en un empate por el clásico del fútbol peruano.

«Los clásicos no son partidos comunes, no son igual a cualquiera y obviamente hay autocrítica y cosas por corregir y mejorar. No fue un partido bueno nuestro, pero no son cosas sencillas y normales esta clase de partidos. En la situación que tiene el club, que viene en este siglo es la racha más larga que no nos pueden ganar, los chicos vienen de dar la vuelta olímpica acá en el 2023. Le hemos ganado en el Nacional, en el Monumental y hoy sumamos», dijo en conferencia.

Agregó: «Obviamente que queríamos ganar, hay cosas para mejorar claro que sí, no son partidos normales. Yo recuerdo una situación de ellos de gol, nosotros tampoco tuvimos tantas, fue un partido de intensidad, de disputa, pero los arqueros no fueron figuras. Los clásicos se juegan así, no los tienes que perder, es mi tercer clásico y ganamos dos y empatamos uno».

Edison Flores reconoció que tuvieron un mal primer tiempo.

Edison Flores, jugador de Universitario, habló tras el empate ante Alianza Lima por la séptima fecha del Torneo Apertura y reconoció que no jugaron una buena primera mitad y que deben mejorar, ya que, jugaron con un hombre de más, tras la expulsión de Pablo Lavandeira en Alianza.

“Desde mi parte, debemos mejorar mucho. El primer tiempo fue malo a pesar que tenían 10 y nos metieron un gol. debemos mejorar esa parte, estamos en la ‘U’ y tenemos que aprovechar esa parte del hombre de más que teníamos en ese momento”, comentó. Asimismo, el jugador merengue también valoró cómo ingresaron sus compañeros en el complemento para buscar hasta el final el tanto de la igualdad.