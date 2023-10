Dijo asumir la responsabilidad del nivel mostrado por la selección.

El técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, indicó que asume la responsabilidad por el nivel fútbolístico mostrado por la selección peruana en el partido de anoche frente a Chile.

Declaraciones de Reynoso.

El estratega nacional aceptó su responsabilidad por el pobre nivel del equipo en Chile: “La responsabilidad es mía y no tengo más que comentar porque sería caer en pretextos o argumentos que la verdad hoy no suman”

“Lo que diga hoy va a sonar más a disculpa que a solución. (…) Solo queda poner el pecho y tener la suficiente entereza de ser autocríticos. Acá el responsable soy yo y no tengo ningún problema en aceptarlo y ponerle pecho. Seguro hoy será una noche compleja, pero hay que pensar en Argentina cuando amanezca mañana”

Respecto de los errores defensivos que desencadenaron en la derrota 0-2 ante Chile en el estadio David Arellano, de Santiago: “Sería repartir culpas, la verdad no me interesa repartir culpas, lo que más me interesa es que los jugadores estén convencidos. Trabajamos bastante los automatismos en ataque, no se está viendo reflejado por momentos”.

Luego complementó, pensando en lo que se viene: “Esto es fútbol, acierto y error. Hay que reinventarnos, todos estamos grandecitos, muchos han jugado Eliminatorias. Si vivimos lamentándonos, no vamos a mejorar. A mí me queda claro lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, que fueron mucho más cosas”

Sobre el nivel futbolístico que él tiene pensado para la selección en las eliminatorias: “Competir muy cercano desde lo que hicimos contra Brasil, que creo que ese es el nivel del equipo. El golpe de hoy nos sirva de motor para lo que viene. En la Eliminatoria, todos los sabemos, no se clasifica jugando bonito, se clasifica jugando bien; para jugar bien, debemos ser un equipo camaleónico, que nos adaptemos a diferentes circunstancias. Hoy esa parte no me gustó”

