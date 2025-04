¡DECLARACIONES DE MOSQUERA!

Roberto Mosquera habló sobre el futuro del entrenador brasileño.

Roberto Mosquera mencionó que desea que el técnico Paulo Autori campeone con Sporting Cristal. Las declaraciones las brindó en una entrevista con el periodista Eddie Fleischman. “Me he sentido ilusionado desde que pisó el aeropuerto porque nos permite ver un futuro más claro; ya que es un hombre que conoce la altura sobre todo que conoce a Sporting Cristal. La verdad me encanta y quiero que Autori campeone con Cristal”, expresó el técnico de 68 años.

Mosquera confesó que el tiempo que no estuvo dirigiendo le afectó. “Dirigir es mi vida, me sentí muy vacío el tiempo que no lo hice”, indicó. Asimismo, se refirió al tema el club César Vallejo, del cual rechazó que haya sido su responsabilidad el descenso y expresó su molestia tras ser apartado del club por Richard Acuña.

En esa línea, Mosquera mostró su disgusto porque el equipo trujillano aún le debe plata. “Les hice clasificar a la Copa Sudamericana y ganaron un millón de dólares. Por eso no hay forma que me deban. Voy a tener que hablar con mi staff de abogado”, indicó.

Finalmente, calificó al Perú como uno de los peores lugares de preparación de menores. “En la actualidad el trabajo en menores es de los peores que se ha visto en todo el tiempo que veo fútbol. Hay un desorden en la Federación y súmale a eso la poca preparación de los entrenadores”, finalizó.