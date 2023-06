Declaraciones de Tiago Nunes tras la victoria de Sporting Cristal

Sporting Cristal ganó 2-1 a The Strongest. Tiago Nunes brindó declaraciones en rueda de prensa posterior a la victoria.

Tiago Nunes brindó declaraciones en rueda de prensa tras la importante victoria de Sporting Cristal en un partido apretado, que terminaron como vencedores.

«Creo que hacía mucho tiempo que un equipo peruano no conseguía una victoria tan importante. Sabíamos que íbamos a sufrir, sabíamos que The Strongest es muy fuerte al inicio del partido. Los primeros 15 a 20 minutos sufrimos mucho; ellos generaron 3 o 4 ocasiones en ese tiempo y no conseguimos jugar»

«Me parece que después del primer gol de The Strongest, tuvimos un poco más de tranquilidad y calma. Generamos nuestro gol a partir de ese momento, principalmente con salidas por el lado derecho con Grimaldo y combinaciones con Brenner y jugadores que llegaban de atrás»

«Nadie espera tener un jugador expulsado en la primera parte del partido. A partir de allí, el partido cambia de figura, las cosas cambian, y ahí empezamos a defender más e intentar quitar el tiempo de pelota que The Strongest podría tener, defender nuestra área»

«Creo que los cambios fueron fundamentales, no por lo que yo plantee, sino por los jugadores que entraron y la forma con la que entraron, sabiendo que tenían una misión muy clara de lo que hay que hacer. Bueno, defendimos bien hasta el último momento»

«Estoy orgulloso de ser entrenador de este equipo, un equipo que tiene un promedio de edad de 23, 24 años, y jugar una Copa Libertadores y haber hecho 7 puntos, ganar de visita y de local contra The Strongest, que tiene el ataque más positivo en este grupo»

«Es mi primera experiencia fuera de mi país y creo que ahora nuestro deseo era llegar vivos a esta última fecha, y ahora el futuro le pertenece a Dios, y solo el cielo puede ser el límite».

Le preguntaron sobre el mérito de Cristal para ganar con 10 jugadores: «Fuerza mental. Yo siempre repito que nos podemos equivocar, y eso es natural, pero no podemos equivocarnos los mismos errores en cada partido. Ahí tenemos que mejorar, evolucionar, y creo que estamos haciendo eso porque nos tocó perder y empatar partidos, sufrir goles al último minuto, y hemos aprendido con eso», declaró el estratega brasileño.