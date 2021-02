Defienden a Messi

Ronald Koeman y el diario Olé sacaron cara por él ante la filtración de su sueldo.

Continúan las repercusiones luego de que el diario El Mundo revelara los más de 500 millones de euros que cobró Lionel Messi del Barcelona desde el 2017, culpándolo de la crisis económica azulgrana y que este respondiera con un golazo de tiro libre en el triunfo 2-1 sobre Athletic Bilbao. El primero en defenderlo fue sorpresivamente Ronald Koeman, quien no tiene tan buena relación con el argentino, pero cerró filas y criticó severamente a quien filtró la información a la prensa: “Hay que saber cómo ha salido esto en prensa. Los jugadores tenemos que concentrarnos en nuestra temporada. No hay que desconcentrarse por estos temas. Hay gente a la que le interesa hacer daño al Barça y a Leo. Nosotros debemos seguir trabajando. Si la filtración ha sido alguien del club, está muy mal. Hay que ayudar al club. Si alguien dentro ha filtrado esto, no puede tener futuro en este club”, aseveró.

Horas después, el diario argentino Olé sacó una fuerte portada con el mismo diseño que sacó El Mundo, pero titulando “Vale todo” y reemplazando los millones de euros por los 650 goles, 260 asistencias y 755 partidos que disputó ‘Leo’ con los catalanes.