Del Potro: “Probablemente sea más una despedida que una vuelta”

Juan Martín Del Potro, jugador de tenis profesional, anunció un posible retiro luego del Abierto de Argentina, hace poco superó una dura lesión

Es hora de colgar la raqueta. Juan Martín Del Potro, jugador de tenis profesional, anunció un posible retiro luego del Abierto de Argentina. El experimentado tenista argentino estuvo 2 años de para debido a una fractura de la rodilla derecha. Pero, al parecer, no tiene fuerzas para seguir.

Del Potro manifestó lo siguiente sobre su retiro: “Posiblemente sea más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para salir adelante. La rodilla sigue siendo una pesadilla. Vengo intentando tratamientos y hasta el día de hoy no logro solucionarlo. Nunca imaginé retirarme del tenis si no era jugando en la cancha.”.

En ese sentido, agregó lo siguiente: “Así que no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo. Creo que, después de estas semanas, Dios dirá qué pasa. Hoy quiero elegir vivir como una persona de 33 años tratando de no tener dolores y no como un deportista profesional, que hasta el día de hoy me siento. Es una decisión difícil. La quería comunicar”.

EL ADIÓS DE UNA LEYENDA:

El argentino manifestó sentir ansiedad por volver a la pista: “No veo la hora de entrar a esa cancha. Lo que estoy viviendo es lo que viví toda mi vida. Es al día de hoy que sigo haciendo un esfuerzo tremendo para poder jugar. Amo este deporte. Creo que es difícil lidiar con tantos dolores y querer hacerlo tan bien como siempre me tocó hacerlo”.

Del Potro, además, se retirará siendo un gran ejemplo como deportista. Entre los premios que recibió a lo largo de su exitosa trayectoria están las distinciones: Deportista argentino del año en 2009 y 2016, y también fue premiado con la distinción de Mejor Regreso ATP del año en 2011 y 2016.