Del Solar: “Me voy con la sensación que pudimos haber hecho algo más”

El entrenador César Vallejo, José Chemo del Solar, lamentó la derrota de su equipo en Matute y no quedó para nada tranquilo con la actuación de anoche

El entrenador César Vallejo, José Chemo del Solar, lamentó la derrota de su equipo en Matute y no quedó para nada tranquilo con la actuación de anoche. El conjunto blanquiazul llegó a las 23 unidades en la tabla y sueña con llevarse el primer torneo corto del año y vencer a Fortaleza el miércoles por la Libertadores.

Chemo manifestó que: “Me voy con la sensación que pudimos haber hecho algo más. Alianza, sobre todo en la primera parte, dominó el juego y al final se pusieron delante. No me voy satisfecho con el rendimiento del equipo. Hay días que nos toca perder y me voy tranquilo, satisfecho por lo que veo del equipo, pero hoy día no me ha gustado lo que he visto”.

DERROTA QUE DESPIERTA DUDAS:

En ese sentido, añadió lo siguiente: “En el segundo tiempo intentamos ser protagonistas desde la posesión y tratar de llegar con mayor peligro. Tuvimos una que otra aproximación, pero no nos alcanzó. Al final me voy con la sensación que podríamos haber hecho un mejor partido”.

Por último, el ex DT de Universitario de Deportes expresó: “Hemos empatado algunos, no hemos podido ganar. Tarea pendiente. Definitivamente, creo que la mejor versión se ve jugando de local, pero esperamos poder mejorar esos registros. Si queremos escalar posiciones, tenemos que ser capaces de lograr algún triunfo fuera”.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

El cuadro blanquiazul irá desde el comienzo con los siguientes jugadores: Campos; Vílchez, Ramos, Portales, Rojas; Ballón, Concha, Lavandeira; Aguirre, Barcos, A. Rodríguez.

Por su parte, los ‘poetas’ pondrán en el campo el siguiente once titular: Grados; Fleitas, Ascues, Garcés, Morillo, Vásquez; Ysique, Figuera; Núñez, Noronha, Mena.