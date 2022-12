Deportivo Garcilaso oficializó la llegada de Diego Penny para la temporada 2023

Deportivo Garcilaso sigue aprovechando la crisis institucional que vive Sport Boys. Tras conseguir el fichaje de Alexi Gómez, ahora apuntó la mirada sobre su exguardameta Diego Penny, quien dio por culminado el vínculo con los rosados.

“Decidí no continuar porque la situación es de mucha incertidumbre. No voy a contar lo que se está viviendo porque no me corresponde. Le deseo lo mejor al Boys; ojalá se pueda quedar en primera y hacer una buena campaña”, declaró Penny a un medio local. El arquero de 38 años se mudará al Cusco con el objetivo de hacer una gran campaña del nuevo inquilino de la Liga 1.

El ‘Pedacito del Cielo’ informó a través de sus redes sociales la llegada del guardameta: “¡BIENVENIDO DIEGO PENNY! Anunciamos la contratación del experimentado arquero Diego Penny, el portero llega a nuestra ciudad para defender los colores del pedacito del cielo en nuestro primer año en la LIGA 1. Vamos con todo Penny !!!”.

Diego Penny se unirá a la legión de jugadores que está reforzando al Deportivo Garcilaso como Juan Diego Lojas, Jorge Bazán, Aldair Salazar, Emmanuel Paucar, Joao Rojas, Jean Pierre Fuentes, Santiago Silva Jerez, Juan Diego Gutiérrez, entro otros.