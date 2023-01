Deportivo Municipal y Binacional no podrían jugar la Liga 1 por no obtener la Licencia A

No paran las noticias alrededor de la Liga 1 2023. Esta vez se ha informado que Deportivo Municipal y Binacional no podrán participar del campeonato 2023 pues la Comisión de Licencias no les otorgó la autorización necesaria debido a las deudas que mantienen ambos clubes.

En el caso de los ‘ediles’ se conoce que deben pagar montos de 485,126 soles a la SUNAT por los periodos tributarios de los meses de agosto, septiembre y noviembre del 2022 para así poder revertir su actual presente con su licencia ‘A’.

Los de Juliaca, mientras tanto, tienen deudas con la propia Federación Peruana de Fútbol (FPF). El monto de su deuda es de 173,289.98 soles y 70 mil dólares. A esto habría que sumarle los más de 400 mil soles, que se registra también desde el año pasado.

Algo que hay que resaltar es que las dos directivas tienen cinco días hábiles para apelar esta decisión y así poder participar del campeonato doméstico. No caben dudas que habrán mayores noticias respecto a esta decisión pues ambos cuadros responderán legalmente.

La otra cara de la moneda parece ser Sport Boys quien finalmente sí recibió la Licenica ‘A’ y quedó habilitado de participar este 2023, así lo informó el propio club mediante sus redes sociales.