Deschamps: “Griezmann no está en su mejor forma”

Didier Deschamps, director técnico de la Selección Francesa, habló sobre el bajo rendimiento de Antoine Griezmann en el fútbol profesional. El DT francés aseguró que Karim Benzema regresará con goles para el seleccionado ‘Galo’.

Deschamps sabe que el futbolista de Atlético de Madrid no tiene su mejor momento: “Sabía que no tenía para 90 minutos en las piernas. No está en su mejor forma. Se nota en su actuación y en su influencia en la dinámica”, dijo el entrenador galo.

Sobre Karim Benzema y su aporte en la Selección Francesa: “Volverá, seguro, marcará, y debe seguir ayudando al equipo como lo hace”.