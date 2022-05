Desio tras empate 3-3: “La actitud es algo que no se negocia”

Carlos Desio, director técnico de Sport Huancayo, en conferencia de prensa analizó el empate 3-3 ante Cienciano por la fecha 14 de la Liga 1

Sport Huancayo empató 3-3 ante Cienciano en el Estadio Huancayo por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. El ‘Rojo Matador’ pudo rescatar un punto, ya que empató el encuentro tras 3-0 en contra.

“La actitud de mis jugadores, con 3-0 abajo y con el rival dominando, tener esa personalidad, nunca bajar los brazos, siempre ir a buscar el arco. Se logró el empate que para nosotros es un punto muy importante por cómo se dio el partido”, comentó Desio en conferencia.

Asegura que la actitud de sus futbolistas no se negocia: “La actitud es algo que no se negocia, no estuvo en duda. Tuvieron mucha actitud, mucha personalidad y el empate nos viene bien para mantenernos arriba dado que tenemos un partido menos”.

Finalizó su conferencia de prensa señalando que Sport Huancayo fue muy superior a Cienciano: “Creo que ellos manejaron. La idea es enfrentar a través de la construcción. Ellos como un equipo que llevaban jugadores al lado de la pelota, no pudimos acomodarnos nunca. Empezamos a jugar el juego que a ellos les convenía, no encontramos esos pases en el medio para poder generar”.