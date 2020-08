Despido masivo

COVID generó crisis económica en Arsenal, y se decidió rescindir contrato a 55 trabajadores

Ganar la FA Cup no fue suficiente. Arsenal es uno de los clubes que fue golpeado económicamente por el coronavirus, por ello, no le quedó más remedio que despedir a 55 trabajadores de la institución que no son parte del plantel de jugadores.

“Nuestro objetivo ha sido proteger los trabajos y el salario base de nuestra gente durante el mayor tiempo posible. Desafortunadamente, hemos llegado al punto en el que tenemos que proponer 55 reducciones de empleo”, se lee en comunicado.