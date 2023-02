Di Benedetto: “Árbitro cometió un error infantil al confundirme y mostrarme la primera amarilla”

Luego, el defensa de la ‘U’ aseguró que “me voy caliente porque nos condicionó un trabajo de toda la semana. Veníamos de una derrota dura en el Clásico y ahora suceden estas cosas que todo pone cuesta arriba. Realmente estoy muy caliente y espero que el árbitro admita su error y se tomen medidas porque lo que hizo no solo me perjudicó a mi sino a todo el equipo”.

Di Benedetto no se calla nada y precisó también que “con uno menos en la cancha todo se hizo cuesta arriba, fue un error muy grave el que cometió este árbitro. Yo lo único que le dije es que no pueden pasar estas cosas en un torneo profesional y que esté más concentrado porque no puede cometer errores tan infantiles. Y es que un árbitro no puede confundirse al momento de sacar una tarjeta amarilla, eso no puede darse en el fútbol profesional”.