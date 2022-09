Di María se perderá el Juventus vs PSG

Ángel Di María, jugador del Juventus, se perderá el choque entre su equipo y el París Paris Saint-Germain por la primera jornada de la UEFA Champions League debido a una lesión

Ángel Di María, jugador de la selección argentina y de la Juventus, no jugará en el debut de la Champions League que será entre “la Juve” vs el PSG. El referente de “La Scaloneta” no se encuentra en su plenitud física y Massimiliano Allegri, director técnico del equipo italiano, decidió dejarlo afuera del duro encuentro en la Ciudad de la Luz, ante uno de los máximos candidatos al título.

La molestia radica en el aductor del muslo izquierdo, y por tal motivo estará alejado de los terrenos de juego al menos durante 10 días. El experimentado delantero de 34 años anotó el primer gol y asistió en el tercero de Dušan Vlahović en la victoria por 3-0 de la Juventus contra el Sassuolo, en la primera jornada de campeonato italiano, pero tuvo que salir a los 66 minutos debido a sus condiciones físicas.

En este sentido, Matías Soulé ingresó en lugar del Di María, mientras que el otro argentino, Leandro Paredes, también integra la nómina de citados para viajar a París. Es importante recalcar que la lesión del “fideo” ha puesto en alerta roja a todos los argentinos, pues cada vez falta menos para la Copa Mundial de Fútbol.