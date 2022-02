Diego Alonso: “Al subir el túnel sentí emoción”

Diego Alonso, entrenador de la selección uruguaya, habló luego de la goleada frente a Venezuela que pone a los celestes a un paso de Qatar 2022

Triunfo importante. Diego Alonso, entrenador de la selección uruguaya, habló luego de la goleada frente a Venezuela que pone a los celestes a un paso de Qatar 2022. Uruguay aplastó por 4 – 1 a la Vinotinto y se ubica en el cuarto lugar de las Eliminatorias con 22 puntos. La próxima fecha recibe a nuestra selección.

Alonso dijo lo siguiente sobre la victoria ante Venezuela: “En el primer tiempo no hubo punto débiles, los jugadores hicieron un gran partido a nivel individual, ni que hablar lo que hizo Bentancur y Valverde, Pellistri encarando y los delanteros con movilidad, generando peligro en todo momento”

En ese sentido, agregó lo siguiente: “Atacamos todos y defendemos todos, cuando no tenemos la pelota tenemos que ser el equipo que defiende mejor y cuando atacamos debemos ser el que ataca mejor. La mayoría del tiempo estuvimos defendiendo hacia adelante y eso me gusta”.

URUGUAY A UN PASO DEL MUNDIAL:

Asimismo, destacó la presión del conjunto charrúa: “Si queremos presionar tenemos que ser capaces de sostener la pelota. En el segundo tiempo no pudimos encontrar la salida, hacerla mejor, eso nos hubiese dado más aire para seguir presionando y sacarla mejor”.

Por otra parte, se refirió al desempeño de Pellistri en el campo: “No, yo no pongo a un jugador para que me de la razón, lo pongo porque estoy convencido y creo que tiene que jugar, no regalo nada, entiendo que es el jugador que necesitábamos, con velocidad, encare y picardía para atacar los espacios”.