Diego Alonso: “Cuando digo que los jugadores uruguayos son los mejores del mundo es porque son los míos”

Diego Alonso, entrenador de Uruguay, habló en conferencia de prensa, previo al debut de su equipo frente a Corea del Sur en el Mundial de Qatar 2022. Para el DT ‘Charrúa’, el equipo debe comenzar con el pie derecho.

“Un buen Campeonato de Mundo es ganar el primer partido. En este momento lo que venga después no me lo planteo, tenemos mucha ilusión, sabemos lo que queremos conseguir pero lo más importante ahora es el partido de mañana. Ese es el mensaje que hemos transmitido. Sabiendo lo que queremos conseguir no podemos perder de vista lo más próximo”, dijo en conferencia de prensa.

El DT del cuadro ‘Charrúa’ se manifestó acerca de la lesión de Ronald Araujo: “Viene evolucionando y seguramente va a estar apto, el cuerpo de él nos va a decir cuando esté apto. Por el momento viene evolucionando de gran forma”.

Alonso, señaló que el equipo debe ser humilde y no mirar por encima del hombro a ningún rival: “Observamos lo que sucede pero nuestra preparación tiene que ver con nosotros. La concentración, el estado físico, lo táctico, todo influye y todo es importante. Cuando digo que los jugadores uruguayos son los mejores del mundo es porque son los míos. Mis hijos quizás no son los que traen mejores notas, los que mejor se portan pero son los mejores porque son los míos. Por eso los respetamos, admiramos y por eso son los mejores del mundo, no desde la arrogancia, siempre desde la humildad”.

