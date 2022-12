Diego Buonanotte: “Fue un cambio grande salir de la U. Católica y no me arrepiento porque Sporting Cristal es un equipo importante de Sudamérica”

El argentino Diego Buonanotte, volante de Sporting Cristal, dijo que maneja varias ofertas en caso no se quede en el club celeste. Incluso, contó que volver al fútbol chileno es una de sus alternativas más cercanas.

“Fue un cambio grande salir de la U. Católica y no me arrepiento porque Sporting Cristal es un equipo importante de Sudamérica. Soy profesional y estoy preparado para eso”, dijo Buonanotte.

Cuando le consultaron por el nivel del campeonato peruano, el volante argentino comentó que “la liga chilena está en un nivel muy bueno. No puedo decir que la peruana es mejor o peor. A nivel de canchas están mejor, en ese sentido Chile ha ido creciendo. Hoy los equipos peruanos están potenciando mucho a los jóvenes”.

Luego, contó: “Omar Merlo me habló muy bien de Sporting y tomé la decisión. Tengo gran amor y cariño por la U. Católica, me siento hincha y no descartó la posibilidad de volver a Chile. Me encantaría jugar toda la vida en Católica”.

Buonanotte no se guarda nada y precisó que “por mis valores, no podría jugar en U. de Chile y Colo Colo. Me siento muy identificado con Católica y considero que Chile está en mis alternativas de destino de no seguir acá, en Cristal”.

Precisamente sobre su futuro, Buonanotte comentó que “Hay varias ofertas pero mi representante se encargará de eso. Puede ser una alternativa volver a Chile”