Diego Carabaño: “Me gustaría volver a Alianza”

GABRIEL ÁNGELES

1.- Fuiste parte de Alianza Lima en 2017. ¿Dónde naciste como futbolista?

Yo estuve en Alianza desde el 2015 en menores. Soy categoría 97. Pero antes de eso estuve en Pacífico FC, Unión Comercio, jugué la Copa Federación. Estuve en 2016 en la reserva y en el 2017 me subieron a Primera.

2.- ¿Qué opinas del actual interés de Alianza Lima?

Escuché que con mi representante están conversando. Me agrada bastante y me llena de ilusión porque yo soy hincha de Alianza Lima. Todavía no es nada seguro pero sí me gustaría volver.

3.- ¿Lo ves como una revancha de la eliminación con Unión Huaral?

Claro que sí, pero yo quisiera subir con Unión Huaral. Igual Alianza en Liga 1, Liga 2 o Copa Perú igual es Alianza Lima como se dice.

4.- ¿Consideras que hubo robo contra Huaral ante Aurich?

Tal vez robo no, no me gusta hablar mal, pero sí creo que se equivocó mal el árbitro Michael Espinoza y nos fregó todo un año de trabajo. Se equivocó dos veces en contra de nosotros, lo que nos costó la eliminación.

5.- ¿Qué sensación te dejó este sistema atípico de Liga 2 el año pasado?

Al principio no sabíamos si se jugaba la Liga 2. Por las noticias parecía que tal vez no se iba a jugar porque se suspendió la Liga 1. Sabíamos que era un torneo muy corto y si perdíamos uno o dos partidos casi estábamos fuera. Tratamos de tener menos margen de error. Fuimos paso a paso, logrando lo que queríamos que era primero clasificar a la liguilla pero lástima que no pudimos clasificar a la final.

6.- ¿Cuál sería el balance sobre tu rendimiento?

Nos eliminaron pero creo que me ayudó bastante para mi crecimiento. Tuve bastantes minutos para jugar. Y lo bueno que tuve gol. Mejoré mucho en ese aspecto.

7.- ¿Cómo era tu relación con el profesor Duilio Cisneros?

Es uno de los mejores profesores que he tenido. Me decía no sea yo simplemente el que dé el pase, acompañe la jugada y meta el gol. Me ayudó a esforzarme más y le agradezco bastante.

8.- ¿Crees que hay mucha responsabilidad para ti si llegas a Alianza?

Claro. Siempre es una responsabilidad vestir esta camiseta hermosa. Creo que lo asumiría de la mejor manera, con mucho esfuerzo y lograr lo que todos quieren que es ascender.

9.- Hay hinchas aún dolidos por el descenso y la obligación de volver a Primera como equipo grande es una realidad.

Hasta ahorita no se puede creer que Alianza esté en Segunda. En Liga 2 ya no bastaría jugar bien, sino campeonar. No hay otro margen de error.

10.- ¿Qué opinas de que el presidente de la FPF ya dijo que jugará Liga 2?

Ya está oleado y sacramentado

11.- Incluso tú eras parte del Alianza campeón en 2017 y estuviste dos veces en banca. ¿Por qué crees que pasaron de pelear arriba a descender?

Hubo errores que en un equipo grande no se puede tener. De pelear para campeonar y luego la baja dependía solo de ellos mismos para que no desciendan.

12.- ¿Qué le dirías al hincha blanquiazul sobre tu juego?

La camiseta es pesada para cualquiera. Prometo meter muchos goles y lograr el ascenso.

13.- Incluso fuiste campeón con Binacional en 2019, donde en un partido del Torneo Apertura anotaste un gol agónico ante Cusco, con el que ganaron. ¿Qué recuerdos de ese día?

Justo un partido antes de ese había entrado y el profe Javier Arce me estaba teniendo en cuenta. Justo entro y sin pensarlo, le dan pase a Zeta y yo corro, fui confiado que Zeta iba a ganarla. Fue un triunfo muy importante porque si empatábamos o perdíamos, Cristal se alejaba más, si no me equivoco.

14.- De ser campeón y tener chance de jugar Copa Libertadores, ¿por qué regresaste a Unión Huaral?

Mi meta era volver a Huaral y tener mucho más minutos que los que había tenido el 2019. Quería seguir jugando y si era Liga 1 o Liga 2, llegar al 2021 más cuajado y con más experiencia. Binacional me dijo para seguir pero decidí Huaral por un tema personal, quería una revancha con ellos.

15.- ¿Te han hablado de renovar con Huaral?

Claro que sí. Me he reunido con el gerente justo y me ha hablado de una propuesta que es muy buena. También no descarto nada, no cierro con ningún equipo y el que maneja todo es mi representante José Chacón.

16.- ¿Realizas trabajos físicos mientras esperas alguna novedad?

Gracias a Dios en mi casa voy avanzando poco a poco. No es igual que estar en entrenamiento pero no va a ser mucho tiempo el que esté parado.

17.- En tu posición, ¿qué jugador en Perú es tu referente?

Carlos Lobatón, que se ha retirado hace poco.

18.- ¿Y en el extranjero?

Ahorita jugando Mesut Ozil y a Juan Román Riquelme que ya se retiró.

19.- ¿Cuál es el entrenador que ha marcado lo que va de tu carrera?

Todos los entrenadores me han ayudado bastante. Pero el que me marcó más fue Duilio Cisneros, en mi crecimiento me ayudó bastante Nilton Gómez en Alianza cuando me dirigió un tiempo. Me daban mucha confianza.

20.- ¿Cómo te ves de acá a diez años en el futuro?

Mi primer objetivo era mostrarme, que la gente sepa un poco más de mí, llegar a un equipo más cuajado con un pequeño nombre. Y mi pequeño plazo es con el equipo que yo esté es campeonar y que me jale la selección. Sabemos que el fútbol es de momentos y esperemos que este año no sea la excepción y poder estar convocado a la selección. Mi gran reto sería mantenerme.

FICHA TÉCNICA

NOMBRES: Diego César

APELIDOS: Carabaño Molero

F NACIMIENTO: 19 de octubre 1997

LUGAR: Huaral, Perú

POSICION: Centrocampista

ESTATURA: 1,72 m

PESO: 71 kg.

CLUBES:

Alianza Lima (2017)

Unión Huaral (2018)

Binacional (2019)

Unión Huaral (2020)

PALMARÉS:

Campeón nacional Alianza Lima (2017)

Campeón nacional Binacional (2019)