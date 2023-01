Diego Guerrero: “Nosotros hemos conversado con los ocho clubes y mantenemos la misma posición que fue expresada en la conferencia de prensa, mantenemos la unidad”

Diego Guerrero, asesor legal del club Alianza Lima, habló con un medio deportivo para reiterar la posición del cuadro blanquiazul sobre la polémica de los derechos televisivos e insistió que, en caso inicie el torneo sin resolverse el problema, no participarán del mismo.

“Nosotros hemos conversado con los ocho clubes y mantenemos la misma posición que fue expresada en la conferencia de prensa, mantenemos la unidad. (No se presentaríamos) ni nosotros ni los ocho clubes que hemos mantenido esta unidad. El campeonato se jugaría con los clubes que quieran y habría qué ver cuántos partidos se juegan”, señaló Guerrero.

Además, adelantó que no asistirán a la reunión organizada por la Comisión Organizadora de Competiciones para esta tarde. “Lo que llama la atención es que la convocatoria no tiene un trasfondo definido, no sabemos a qué nos han convocado. Nosotros como Alianza y los ocho clubes que hemos formado una posición, tenemos algo muy marcado y no vamos a asistir. Si la Federación tiene la voluntad de entrar a conversar, nosotros estamos abiertos, pero que lo haga oficialmente a través de los canales respectivos”.

El asesor legal del club íntimo cree que la FPF debe ser la encargada de invitar a todos los equipos para dialogar. “Esperamos una invitación de la Federación. Entendemos que hay otros clubes que tienen otra posición, los ocho tenemos la nuestra y esperemos una comunicación y nos sentamos a conversar. La Federación debería llamar a la unidad, al bienestar del fútbol peruano, debe tomar las cartas en el asunto. Si no viene de ellos, el fútbol peruano va a seguir cayendo y va a estar peor de lo que está”.

Por otro lado, explicó qué llevó a firmar la renovación con el Consorcio. “El principal motivo de renovación es el trasfondo legal que hay en esta situación. Esto comenzó el 2013 cuando los clubes celebramos el contrato con el Consorcio que incluía una cláusula de renovación por derecho de preferencia lo cual implicaba que ante una oferta que supere el primer contrato del Consorcio, el club se veía obligado de renovar el contrato. Tenemos esta cláusula vigente y estamos obligados a cumplirlo. De no hacerlo, habríamos incurrido a una penalidad millonaria”.