Diego Haro fue designado como árbitro de la primera final de la Liga 1

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) dio a conocer el arbitraje para el primer enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal, este domingo.

Este domingo 21 de noviembre, Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán por la primera final de la Liga 1. Luego de haberse confirmado las autorizaciones correspondientes y el inicio de la venta de entradas, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) anunció la terna arbitral para el primer partido de ida que definirá al nuevo ganador del título nacional.

Fue así como se confirmó que Diego Haro será el árbitro designado por la CONAR, quien tendrá como jueces asistentes a Jonny Bossio y Raúl López. El cuarto hombre será Jesús Cartagena. Así mismo, este duelo contará con la presencia de dos referentes, cada uno detrás del arco: Augusto Menéndez y Fernando Legario.

El último enfrentamiento que dirigió Haro fue Alianza Universidad vs. Ayacucho, correspondiente a la última jornada de la Fase 2, donde ocurrió el descenso del conjunto huanuqueño y la clasificación a la Sudamericana de los ‘Zorros’.

Cabe recordar que durante todo el torneo, el juez de 38 años arbitró en tres ocasiones a Sporting Cristal (vs. Sport Boys, vs. Deportivo Municipal y vs. Melgar), mientras que será la primera vez que lo haga en la temporada con el cuadro dirigido por Carlos Bustos.

En lo que respecta al plano internacional impartió justicia durante el partido entre Colombia y Ecuador, por la fecha 12 de las Eliminatorias. Aquel partido que tuvo mucha controversia, sobre todo por el gol anulado a último minuto de Yerry Mina.

Por otro lado, el historial de Diego Haro en sus últimos duelos (10) señala que mostró 53 tarjetas amarillas y una roja. El choque donde amonestó más fue en el compromiso de vuelta entre Peñarol vs. Atlético Paranaense, por semifinales de la Copa Sudamericana.