Diego Penny: “Esta situación con el Sport Boys ya se venía dando hace varios días, hoy se hizo oficial”

Diego Penny: “Esta situación con el Sport Boys ya se venía dando hace varios días”

Diego Penny se refirió a su salida de Sport Boys y señaló a una radio deportivo que optó por salir ante la incertidumbre de la situación del club. El arquero además indicó que tiene una opción concreta de una institución de provincia.

“Esta situación con el Sport Boys ya se venía dando hace varios días, hoy se hizo oficial. Hemos llegado a un acuerdo y yo ya no pertenezco más a Sport Boys. Es una situación en la que no quise estar, jamás pensé que iba a pasar, yo ya tenía todo planificado con mi familia, las ganas de estar en una institución que representa al Callao, era una bonita oportunidad para mí pero hoy me toca mirar para otro lado y desearle lo mejor al Boys”, dijo.

Sobre su decisión de ir al Boys comentó: “Gracias a Dios tuve un montón de opciones para seguir en provincia, donde había dinero más importante pero no hablemos de eso. Era una oportunidad para yo terminar de repente mi carrera en Lima, en un equipo representativo, no se pudo dar, estuve muy poco tiempo. Compartí con los muchachos, algunos están, otros ya no pero al final cada uno decide, cada uno es dueño de su futuro, de su carrera, de las decisiones que toma y en mi caso decidí no continuar porque la situación es de mucha incertidumbre, temas que escapan a nosotros. Desearle lo mejor al Boys, ojalá se pueda quedar en Primera y hacer una buena campaña”.