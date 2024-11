¡Diego Simeone elogió al PSG!

El técnico de Atlético de Madrid, Diego Simeone, se refirió al próximo rival por la Champions League

A solamente horas del enfrentamiento entre el PSG y Atlético de Madrid por la fase principal de la Champions League, Diego Simeone fue claro en referirse al club parisino, a través de elogios. El entrenador argentino expresó su análisis del funcionamiento de juego del equipo rival y no dudó en resaltar sus fortalezas dentro del campo de juego.

Atlético de Madrid visitará este miércoles (3:00 p.m.) la ciudad de París para enfrentar al PSG, con la obligación de sumar puntos, por eso Diego Simeone se refirió al encuentro decisivo: «Son tres puntos importantes como todos los que pasarán, nos enfrentamos a un gran equipo con un gran cuerpo técnico«.

Puedes leer:

Luego manifestó su opinión por el equipo rival: «Me encanta como juega el París, tiene una dinámica de juego muy buena, tiene el sello de su entrenador, tienen algunos puntos fijos para fijar gente en defensa y a partir de allí crecer. Llega muchísimas veces y propone un fútbol que siempre ha hecho Luis y no me imagino a otro partido similar a los que han pasado últimamente«.

Para terminar, se refirió a su paso por el club: «Tuve la gran fortuna de hacer un cuerpo técnico anterior que me ayudó mucho, un grupo de futbolistas extraordinario y la gran fortuna que tengo es compartir con un club que me ha cuidado con las expectativas que teníamos para ganar, futbolistas que me acompañaron con mis ideas y la gente que siempre me quiso y me respetó».

El equipo de Diego Simeone aún sigue lejos de la clasificación directa a la siguiente ronda, apenas han podido lograr un triunfo en tres fechas disputadas. El triunfo frente a los dirigidos por Luis Enrique aumentará sus chances de mantenerse entre los primeros lugares de la competición.