Disfruta de las mejores 5 series sobre deporte

En el día de hoy te invitamos a aprovechar el tiempo libre debido a las restricciones tomadas como medida de prevención contra el coronavirus, disfrutando de las mejores series sobre deportes a través de las plataformas de streaming online.

En diversos países ya se han comenzado a dar los primeros pasos hacia el camino a la normalización de las actividades regulares y económicas. Después de tantas semanas de confinamiento y distanciamiento social, ver películas y series ha sido uno de los entretenimientos favoritos de muchas personas.

A raíz de esta situación, hemos recopilado una lista de las mejores series sobre deporte. Cabe destacar que es gracias a los servicios de streaming que un gran número de personas en todo el mundo han tenido la oportunidad de disfrutar de su contenido favorito. En este sentido, sólo es necesario tener acceso a Internet para comenzar a ver todas las series deportivas que a continuación detallaremos.

TOP 5 de las mejores series sobre deporte

American Crime Story: el pueblo vs. O.J. Simpson

American Crime Story: el pueblo vs. O.J. Simpson es una serie basada en hechos reales, y de un caso que, sin duda alguna, fue histórico en los Estados Unidos.

La producción relata la historia del famoso jugador de fútbol americano, O.J Simpson, quien para la época destacaba por ser uno de los símbolos más icónicos para un porcentaje de la población afroamericana en Norteamérica. Simpson es acusado por el asesinato de su esposa, en un crimen que todavía es popular por la gran cantidad de interrogantes que generó en su momento.

Becoming Champions

De la mano del director mexicano Fernando Kalife, podrás disfrutar de las historias de los mejores jugadores de fútbol del mundo y cómo llegaron a ser campeones del deporte Rey. En Becoming Champions se muestran imágenes inéditas de jugadores favoritos, como Zinedine Zidane, Diego Maradona o Pelé. Además, se revelan algunos datos que nunca antes se habían dado a conocer.

Supercampeones

Hacemos mención a este importante contenido que marcó la infancia de toda la una generación de jóvenes. Se trata de la historia Oliver Atom, y la manera en cómo este joven protagonizó una increíble carrera en el fútbol hasta llegar a representar la selección de Japón en el Mundial 2002. Esta es tu oportunidad de revivir viejos recuerdos y disfrutar de un icónico anime dedicado el fútbol.

Drive to Survive

En Drive to Survive podrás conocer el detrás de cámaras del apasionante mundo de las carreras de la Fórmula 1. La serie, que ya cuenta con dos temporadas, se desarrolla en las temporadas que corresponden a las compañías del 2018 y 2019. Es una serie deportiva de gran atractivo que viene a llamar a las masas de consumidores de entretenimiento a disfrutar de las competencias automovilísticas más importantes de todo el mundo. A través de plataformas como codigosbonus.mx puedes conseguir mayor información sobre este tipo de deporte, a la vez que disfrutas de la ardua labor de las distintas escuderías que hacen vida en la F1.

Maradona en Sinaloa

Diego Armando Maradona es uno de los mejores jugadores de fútbol que el mundo ha podido apreciar. En la actualidad, su carrera en el deporte lo ha llevado hasta México a guiar el equipo del Dorados, un grupo de segunda división. Para el momento de la grabación, la plantilla se encontraba de posicionado de última en el campeonato. Sin embargo, en el transcurso de la serie podrás conocer el duro trabajo del famoso argentino y su relación de trabajo con el equipo, que los llevó a jugar dos finales en la temporada 2018-2019. Ha sido el éxito de este tipo de series durante la cuarentena que empresas como Netflix han experimentado un gran éxito. Un hecho que llevó a la compañía de transmisión a anunciar la venta de 1000 millones de dólares en bonos y con ello, producir más contenido.

All or Nothing

All or Nothing es una serie-documental que hace un interesante repaso de la temporada 2017-2018 del Manchester City.En ella podrás observar un poco más de cerca el detrás de cámaras del equipo de fútbol, sino que además, se abren las puertas de diversos deportes, como el fútbol americano y el rugby. No te pierdas esta producción a través de los servicios de streaming online que te permitirán disfrutar de la victoria del Manchester City en el Premier League, de la mano con Josep Guardiola.

Deportes por streaming online

Cada vez es mayor el número de personas de disfrutan de todo tipo de eventos deportivos a través de las plataformas de entretenimiento virtual. Un como de consumir contenido que ha mantenido ocupados a los aficionados al deporte en esta temporada de paralización a causa del coronavirus y su propagación.