Doctor Cotillo tras la presencia de Farfán el domingo: “Me parece una imprudencia”

Luis Cotillo, médico traumatólogo, no se guardó nada y mencionó que Jefferson Farfán no realizó el calentamiento adecuado en el partido ante Universitario de Deportes. La U venció a Alianza en su casa. La Foquita tuvo minutos tras 9 meses de para por una lesión.

“Está haciendo fortalecimiento con ligas, pero la verdad no le encuentro sentido a eso”, “El entrenador dijo que había entrenado unos cortos días”, “En el fútbol está o no el jugador y de acuerdo a eso lo pone en trabajo diferenciado, a mí me parece una imprudencia”, expresó el especialista en salud en el noticiero matutino “Buenos Días Perú”.

LA U GANÓ EN MATUTE:

Universitario venció a Alianza en Matute. Sin embargo, dos días después del triunfo merengue, la atención recae sobre Farfán. Los hinchas del cuadro blanquiazul no están contentos con lo acontecido el pasado domingo. No solo por la derrota, sino por el controversial ingreso de Jefferson al partido.

Cabe destacar que Alianza se medirá este sábado 10 de septiembre a partir de las 3:30 pm en el estadio Matute por la fecha 11 del Torneo Clausura. El conjunto íntimo sigue en busca de mejores resultados para no perder el paso en el clausura. Además, tiene como objetivo lograr el bicampeonato a fin de año.