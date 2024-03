Domingo futbolero: Horarios y canales hoy 10 de marzo de 2024.

Verifica el calendario completo de los partidos programados para hoy, domingo 10 de marzo de 2024

Descubre la programación de los encuentros de hoy, domingo 10 de marzo de 2024, con detalles sobre horarios y canales de televisión. No te puedes perder el emocionante enfrentamiento de LaLiga de España entre el Real Madrid y Celta de Vigo. La pasión por el deporte más popular continúa sin pausa, y en este contexto te proporciona toda la información esencial para sintonizar los juegos en VIVO.

Programación de los partidos: horario y guía de canales

Liga 1 Te Apuesto – Perú

3:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Unión Comercio | Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:00 p.m. | Sport Boys vs. César Vallejo | GOLPERÚ

LaLiga EA Sports – España

08:00 a.m. | Alavés vs. Rayo Vallecano | STAR+, ESPN 4

10:15 a.m. | Las Palmas vs. Athletic Club | D Sports, DGO

12:30 p.m. | Real Madrid vs. Celta de Vigo | D Sports, DGO

3:00 p.m. | Real Betis vs. Villarreal | D Sports, DGO

Premier League | Inglaterra

08:00 a.m. | Aston Villa vs. Tottenham | STAR+, ESPN

09:00 a.m. | West Ham vs. Burnley | STAR+

09:00 a.m. | Brighton vs. Nottingham Forest | STAR+, ESPN 3

10:45 a.m. | Liverpool vs. Manchester City | STAR+, ESPN

Serie A – Italia

06:30 a.m. | US Lecce vs. Hellas Verona | STAR+

09:00 a.m. | AC Milan vs. Empoli | STAR+

12:00 p.m. | Juventus vs. Atalanta | STAR+, ESPN 4

2:45 p.m. | Fiorentina vs. AS Roma | STAR+, ESPN

Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. | Bochum vs. Friburgo | STAR+, ESPN 5

11:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim | STAR+

1:30 p.m. | Bayer Leverkusen vs. Wolfsburgo | STAR+, ESPN 2

Ligue 1 – Francia

07:00 a.m. | PSG vs. Stade de Reims | STAR+, ESPN 2

11:05 a.m. | Lille vs. Rennes | STAR+

2:45 p.m. | O. Marsella vs. Nantes | STAR+

Campeonato Nacional | Uruguay

08:00 a.m. | Liverpool FC vs. Danubio | STAR+

2:30 p.m. | Progreso vs. Racing Club | STAR+

5:30 p.m. | Defensor Sporting vs. Nacional | STAR+

Copa Oro Femenina – Concacaf

7:15 p.m. | Estados Unidos vs. Brasil | STAR+, ESPN 4

Copa de la Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. | Godoy Cruz vs. Newell’s Old Boys | Fanatiz, AFA Play

3:00 p.m. | Huracán vs. Argentinos Jrs. | Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

5:15 p.m. | Defensa y Justicia vs. Unión | Fanatiz, AFA Play

5:15 p.m. | Talleres vs. Atlético Tucumán | Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

7:30 p.m. | Boca Juniors vs. Racing Club | Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN

Copa Libertadores Sub 20 | Conmebol

1:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Flamengo | Nativa

4:00 p.m. | Aucas vs. Defensor Sporting | Nativa

Liga Dimayor – Colombia

4:10 p.m. | Atlético Nacional vs. Bucaramanga | Fanatiz, RCN

Liga Futve – Venezuela

2:00 p.m. | Rayo Zuliano vs. Angostura FC | GolTV Play

6:00 p.m. | La Guaira vs. Metropolitanos | GolTV Play, ESPN 7, STAR+

MLS – Estados Unidos

2:00 p.m. | FC Cincinnati vs. DC United | MLS Season Pass (Apple TV)

2:00 p.m. | Nashville vs. LA Galaxy | MLS Season Pass (Apple TV)

4:00 p.m. | Inter Miami vs. CF Montreal | MLS Season Pass (Apple TV)