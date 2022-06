DT de Australia: “Es la oportunidad de crear recuerdos diferentes”

Australia se medirá ante Perú este lunes 13 de junio en busca del penúltimo cupo a Qatar 2022.

Graham Arnold, técnico de Australia, disputará su primer repechaje como entrenador principal, algo que ya vivió como jugador y como parte del comando técnico del cuadro oceánico.

“Tuve el privilegio, si se le puede llamar así, de caer en las tres ocasiones. Para nuestros chicos es la oportunidad de crear unos recuerdos diferentes a los míos como jugador”.

Afirmó Arnold en declaraciones para FIFA+.

El estratega, nacido en Sidney, fue parte de las derrotas ante Escocia, Argentina e Irán, algo que le ha causado “mucho dolor y sufrimiento”, pero que logró superar tras la histórica clasificación ante Uruguay en el 2005 como segundo entrenador de Guus Hiddink.

“Mis jugadores saben que no se trata de decir: ‘Bueno, si fallamos este partido aún tenemos opciones si ganamos el segundo’. Tenemos que ganar los dos, es así de sencillo. Si no lo hacemos, no iremos a la Copa Mundial. En ese sentido, el reto como ante Uruguay es diferente. Aún así, la mentalidad de los jugadores es buena, positiva, y creo que saldremos adelante”, señaló.

“Llevo 40 años en el fútbol en Australia. Y créame, tengo muchísimos buenos recuerdos de esa época y de esas Copas Mundiales. No obstante, el mejor será cuando nos clasifiquemos para esta”, concluyó con una sonrisa.