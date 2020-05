Copa Perú: “No se puede jugar sin que haya baja”

Luis Duarte Plata, presidente de la Comisión Copa Perú, señala que dependen del Gobierno. Ya no habrá Etapas Distritales, Provinciales y Departamentales. Se jugaría directo la Nacional con los 32 mejores equipos del 2019

Lozano le dio su palabra de que el torneo tendrá apoyo económico al igual que la Liga 1 y 2

En las últimas semanas, se especuló mucho sobre la postergación de la Copa Perú de este año, debido al coronavirus, pues como se sabe todos los torneos deportivos han sido cancelados parcialmente, y en otros lugares de manera definida. Ante esto, Todo Sport se comunicó con Luis Duarte Plata, quien es el presidente del Fútbol Aficionado, y reveló la verdadera situación del torne más largo del mundo.

“Nadie sabe cuándo termina la pandemia, y ese es el problema principal. Ni yo, ni Lozano, decidimos que pasará con la Copa Perú, todo depende del Gobierno. Y como van las cosas, parece imposible que se juegue”, dijo el directivo.

Y es que, hace unos días atrás, Agustín Lozano, presidente FPF, afirmó que la Copa Perú no puede ser desestimada, dando una señal de que el torneo se podía jugar. A esto, Duarte puso paños fríos y sostuvo que, todo dependerá de la carta de la Liga 1, donde se sabrá si se juega o no la profesional en agosto y si hay descenso o no. Tiene que haber sino para que juegan.

“Supongamos que en agosto termina todo, y se juega la Liga 1, tal vez también se juega la Liga 2. Lo que queremos ver es la carta clara del torneo profesional, para saber si hay descenso. De confirmarse eso, sería ilógico jugar la Copa. Hasta ahora, todo son especulaciones. La otra semana puede haber algo más claro”, apuntó.

FPF APOYARA

Duarte Plata también hizo hincapié que, en Videna, les han dicho que habrá un apoyo económico al igual que con la Liga 1 y 2, pero desconoce el monto. “La FPF dio 50 mil dólares a los de Liga 1 y Liga 2. Lozano nos dijo que también tendremos apoyo, pero desconocemos de cuánto será. Ya tuvimos un reunión previa, y quedamos en volver a juntarnos por vía internet”, indicó.

SOLO ETAPA NACIONAL

De jugarse la Copa Perú, está podría darse en agosto o setiembre, y se jugaría directo la Etapa Nacional, obviando las fases anteriores como las Etapas Distritales, Provinciales y Departamentales.

La idea es que se desarrolle con los 32 mejores equipos del 2019, es la opción más fuerte. Sin embargo, no todos están contentos con esto, pues el presidente Departamental de Amazonas y vicepresidente de la FPF, Franklin Chuquizuta, no está convencido de esta

SOLO EN LIMA

Como indicamos, la opción es que se juegue con los 32 equipos que clasificaron a la Fase 2 de la Etapa Nacional 2019. El formato sería de ida y vuelta a muerte súbita, dieciseisavos (2 fechas), octavos (2 fechas), cuartos (2 fechas) y la Finalísima (3 fechas).

Al no participar Llacuabamba y Stein (juega Liga 1) y Sport Chavelines (juega Liga 2). Por orden de mérito, los equipos ubicados en las posiciones 33, 34 y 35 serán los que los reemplacen.

Además, de haber equipos que desistan en competir, se invitarán a los que siguen por orden de mérito. Es decir, los que están puestos más abajo, recordemos que fueron 50 equipos los que llegaron a la Nacional.

La posibilidad de jugar la Copa solo en Lima no se ha tocado, pero no se descarta ya que Liga 1 y 2 podrían hacerlo. Duarte manifestó que todo se aclarará en los próximos días.

ESTOS SERÍAN LOS 32

1.- Credicoop San Román (PUNO)

2.- Credicoop San Cristóbal (MOQUEGUA)

3.- Deportivo Garcilaso (CUSCO)

4.- Municipal de Agomarca (PASCO)

5.- Alianza Zorritos (TUMBES)

6.- Sport Chorrillos (PIURA)

7.- Miguel Grau (APURÍMAC)

8.- Colegio Comercio (UCAYALI)

9.- ADT Tarma (JUNÍN)

10.- Sport Huanta (AYACUCHO)

11.- Maristas Huacho (LIMA)

12.- Octavio Espinosa (ICA)

13.- Alfonso Ugarte (PUNO)

14.- AD Comerciantes (LORETO)

15.- Dep. Las Américas (ICA)

16.- Sport Áncash FC (ÁNCASH)

17.- Municipal de Jazán (AMAZONAS)

18.- Coronel Bolognesi (TACNA)

19.- Las Palmas de Chota (CAJAMARCA)

20.- Andahuaylas FC (APURÍMAC)

21.- Sport Estrella (PIURA)

22.- Esc. de Fútbol JTR (JUNÍN)

23.- Deportivo Manaos (LORETO)

24.- DIM Miraflores (LIMA)

25.- Deportivo Volante (CAJAMARCA)

26.- Futuro Majes (AREQUIPA)

27.- Racing Club Ambo (HUÁNUCO)

28.- UDA (HUANCAVELICA)

29.- Nacional FBC (AREQUIPA)

30.- Dep. Maldonado (M. DE DIOS)

31.- San Juan Yanacocha (PASCO)

32.- Deportivo Atlas (HUANCAVELICA)