Duda total: ¿Por qué Guerrero no volvió a Trujillo y viajó a Brasil?

Después de la derrota de la UCV frente a Sport Boys, el equipo regresó a Trujillo, pero Paolo Guerrero no estuvo entre los pasajeros.

Dirigidos por Roberto Mosquera, la UCV perdió 2-0 con Guerrero en cancha contra Sport Boys en el Estadio Miguel Grau, quedando en una situación comprometida con el descenso, ya que solo los separa un punto de la zona de peligro.

La llegada de Paolo Guerrero al equipo había generado expectativas de una mejora, especialmente después de que el equipo lograra clasificarse para la Copa Sudamericana frente a Sport Huancayo. Sin embargo, no lograron mantener el buen momento.

💗 ¡Hoy ganó el Boys, ganó la familia! 😉 Sport Boys 2️⃣ – 0️⃣ @clubucv ⚽️ 6' y 39' | Pablo Bueno

y Renzo Salazar 👉 Resultado final por marcadores247

▶️ https://t.co/aziMUljn2j#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/vtB8rY07Lw — Club Sport Boys Association (@sportboys) March 10, 2024

Sorprendentemente, después de la derrota en el Callao, Guerrero permaneció en Lima y luego partió hacia Brasil por motivos personales. Aunque se quedó en la capital para someterse a algunas evaluaciones tras recibir un fuerte golpe en el partido contra Sport Boys en la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024.

Sin embargo, Guerrero confirmó que no sufre lesiones graves: “Tengo mucho dolor, pero afortunadamente me hice una prueba y no tengo ninguna lesión grave“, dijo para Fútbol en América.

El golpe ocurrió en el primer tiempo del partido, cuando Guerrero estaba llevando el balón y fue duramente golpeado por Juan Morales, lo que lo dejó adolorido en el césped por la entrada del jugador de Sport Boys.

