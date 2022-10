Edgar Ospina: “Faltan 6 puntos, yo no agacho la cabeza, vamos para adelante”

Edgar Ospina tras la victoria ante Sport Huancayo: “Faltan 6 puntos, yo no agacho la cabeza, vamos para adelante”

Edgar Ospina, técnico de Ayacucho FC, destacó el triunfo conseguido por su equipo ante Sport Huancayo y habló con un medio local de lo que será el próximo martes el duelo ante Alianza Lima por la fecha 18 del Torneo Clausura.

“En estos momentos de un triunfo hay que ser muy calculador, equilibrado, poner los pies sobre la tierra. Todavía quedan seis puntos y no desmerezco a los que vienen detrás de nosotros que tienen posibilidades pero desde que llegué, desde que levantó el teléfono Rolando Bellido, me comprometí con alto grado de responsabilidad y compromiso que si yo voy, voy a salvar a Ayacucho, con la compañía de mis jugadores, con el respaldo de la directiva y con el calor humano de su afición. Faltan 6 puntos, yo no agacho la cabeza, vamos para adelante pero tengo intacta las mismas palabras que les dije cuando llegué”, dijo a un medio local.

“Es un triunfo para el grupo, para las familias de los jugadores, que han soportado mucho sin encontrar una victoria. El martes no quiero excusas, quiero el estadio lleno para que me respalden y hagamos esos 3 puntos contra un difícil rival que está peleando el título como Alianza”, indicó.

Sobre los blanquiazules comentó: “Que lindo que viene Alianza, tiene la necesidad de ganar para pelear el título y nosotros para quedarnos en primera división. Va a ser un partido interesante y sé que la afición nos va a acompañar. Sé que va a ser difícil, tenemos que estar muy concentrados, muy metidos y tratar de aprovechar cualquier error de Alianza porque Alianza es un equipo lleno de virtudes”.

Redactor: Diego Pecho