Edison Flores: “No podía decirle que no a Atlas. Es una linda liga”

Edison Flores, jugador de Atlas FC, explicó sus razones para escoger al cuadro mexicano tras su salida del DC United.

“Atlas me motivó porque para mí México es una linda liga. A pesar de estar adaptado a la MLS, de donde venía, no podía decirle que no a este equipo”.

El propio Edison Flores expresó su emoción por enrolarse al actual bicampeón de México y también se dirigió a los hinchas. “Estoy contento y feliz de llegar al actual bicampeón del fútbol mexicano. Y a la fiel afición ‘rojinegra’, decirles que siempre me voy a esforzar al máximo. Que mis cualidades como futbolista son dejarlo todo por el equipo al que represento y que con Atlas FC no será la excepción”.

Luego de varias idas y venidas, incluso con una foto infiltrada con la indumentaria de su nuevo equipo, Edison Flores pudo ser oficializado por el Atlas de México como su nuevo refuerzo para afrontar los torneos, tanto de la Liga MX como de la próxima edición de la Concachampions.

Fue a través de sus redes sociales, en el que el cuadro ‘azteca’ dio a conocer esta noticia. Sin embargo, lo hizo de una manera muy peculiar, ya que incluyó al Comnunity Manager del club en un video para hacer más amena la difusión. Alberto, encargado de las plataformas digitales de los ‘rojinegros’, y persona que forma parte del compacto, según la narración, sabía de esta noticia, pero no podía comunicarla. Hasta que, de pronto, apareció el ‘Orejas’ con la vestimento de su nuevo club y guiñó a la cámara.