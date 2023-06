Edison Flores: “Tengo muchas ganas de volver y jugar”

El jugador de la Selección Peruana, Edison Flores, fue presentado en Universitario de Deportes. En conferencia de prensa respondió varias preguntas con respecto a su vuelta al fútbol peruano

El futbolista de 29 años llega procedente del Atlas de México con el que jugó solo 5 partidos de la Liga MX Clausura 2022/23. El ‘Orejas’ Flores jugará en Universitario hasta la temporada 2024 en calidad de préstamo. Cabe aclarar que Flores no puede jugar por Copa Sudamericana; por lo que, los ‘Cremas’ no podrán contar con él ante Gimnasia y Esgrima de La Plata este miércoles. Su debut tendrá que ser en la Liga 1 portando la camiseta n.º 19, el cual eligió porque Andy Polo tiene el n.º 24 y juntos formarían el año en que se fundó la ‘U’, 1924.

El director deportivo de Universitario, Manuel Barreto, acompañó al atacante peruano en su presentación oficial con ‘El Cuadro Estudiantil’. Además, aclaró que Flores será la única incorporación del equipo crema en este mercado de pases.

El mundialista con Perú elogió a su nuevo entrenador Jorge Fossati. Asimismo, mencionó que seguramente conversarán en los entrenamientos sobre su posición en el esquema de juego del estratega uruguayo.

“Es un entrenador con mucha historia y se merece mucho respeto. Somos privilegiados en que pueda estar aquí un entrenador así en Perú”, declaró el jugador zurdo, Edison Flores.

Con respecto al último campeonato nacional obtenido en 2013 por Universitario. El ‘Oreja’ Flores comentó que no siente presión a pesar que se acerca el centenario del equipo merengue.

“El club siempre tiene la presión de campeonar todos los años. El jugador que esté acá o que venga sabe la presión de vestir la camiseta de la ‘U’. Yo no cargo esa mochila de no campeonar. El grupo no la tiene que cargar tampoco, tiene que demostrar partido a partido no pensando en que fue hace 9 años que se consiguió”, agregó el flamante refuerzo peruano, Edison Flores.