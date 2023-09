Edwin Cardona, jugador que se desempeño engrandes clubes de Argentina, y sus reflexiones de vida

Edwin Cardona declaró para un medio sobre su pasado

Edwin Cardona hizo declaraciones para el medio de comunicaciones, Direc tv Sports, en las cuales se refirió a como se sintió en algún momento durante su estancia en un club de Argentina.

El colombiano que pasó por clubes representativos argentinos como los son Boca Juniors y Racing de Avellaneda, ahora defiende a un equipo de su país, América de Cali, al cual llega como el jugador experimentado. Pero él al igual que todos los futbolistas y personas en general pueden equivocarse. Ésto fue lo que contó acerca de las situaciones que llegó a pasar en algún momento.

“Al final nosotros somos seres humanos. Yo llegaba a mi casa y tomaba pastillas para poder dormir, sufría depresión. Nadie me preguntaba a mí porqué no jugaba, por qué no me metían o por qué solamente, si me metían, eran cinco minutos”.

“Tenía que estar veinticuatro horas con una persona que me acompañara a entrenar, que durmiera conmigo. Llegué a una época en la que me di cuenta que solo tenía alrededor a mi familia, a mi hijo que tenía ocho años, porque mi esposa no podía viajar porque tenía un problema de salud”.

Dios a uno le pone esas personas. Mi hijo fue la única persona que me salvó de alguna tragedia que hubiera hecho yo en lo personal”.

