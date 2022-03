Edy Rentería: “El hincha rosado se merece muchas más alegrías”

Edy Rentería, defensor central del Sport Boys, habló sobre el partido ganado por 2-1 ante el Carlos Stein

“El hincha rosado se merece muchas más alegrías. Desafortunadamente no nos había ido bien en los partidos anteriores. Venía buscando goles de cabeza o de afuera del área, dije que el primer gol que hiciera lo iba a celebrar con la hinchada y gracias a Dios se me dio”, dijo a ‘la Hora de Lalo’ de Radio Ovación.

Asegura que intentarán ganar varios partidos posibles: “Nosotros tratamos de no decir nada, de trabajar más en lo deportivo. No meternos tanto en lo administrativo pero fue un tema que se nos escapó de las manos. El equipo seguía trabajando, preparando los partidos. No se nos dieron y creo que la salida del ‘profe’ Ytalo fue bastante apresurada porque fueron tres fechas nomás. El partido fue en mérito a él. Se respetó el trabajo que había dejado el ‘profe’ y gracias a Dios se nos dio la victoria”.

Sobre las primeras fechas que perdieron 2 partidos y empataron uno: “Creo que las primeras fechas cuestan un poco. Algunos se adaptan más rápido que otros, no jugamos mal contra UTC ni contra Alianza, hubo jugadas que no concretamos pero el equipo siempre caminó y eso es mérito de todos. Tenemos un equipo con el cual podemos pelear, ahora recién nos estamos acoplando”.

Con respecto al próximo entrenador señaló: “No nos han comunicado nada pero tengo entendido que mañana martes debería estar el técnico que va a asumir porque ya se viene el próximo partido y la próxima semana empieza la Sudamericana”.

Finalizó su entrevista halagando a sus compañeros: “Este es un equipo muy sano, se vive muy buen ambiente, parte de mi buen desempeño ha sido por la confianza que los jugadores mayores me han brindado”.