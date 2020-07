El adiós de Claudio

Con 41 años, Pizarro se retiró del fútbol con la camiseta del Bremen que logró su permanencia en la Bundesliga al empatar 2-2 ante Heidenheim.

No ingresó, estuvo en la banca, pero al final sus compañeros lo despidieron con un homenaje

Fue el mejor futbolista nacional en el exterior, sus números lo avalan, pero su gran deuda fue la selección peruana

Todo tiene su final. Con 41 años, y 24 como jugador, Claudio Pizarro, oficialmente, le puso fin a su exitosa carrera en el fútbol alemán. Aunque no jugó ni un minuto en el Play Off de la permanencia frente al Heidenheim, pudo celebrar con el Bremen el haberse quedado en la Primera División.

Con 21 años, llegó a Alemania tras haber vestido los colores del Deportivo Pesquero y Alianza Lima en Perú, Claudio se hizo un nombre en Werder Bremen y luego dio el salto a Bayern Munich, donde también es figura y reconocido por su olfato goleador.

‘Pizza’ es historia en la Bundesliga, pues por muchos años tuvo el récord de máximo goleador extranjero, pero el polaco Lewandowski se lo arrebató en marzo del 2019. El peruano llegó a marcar 197 tantos en los tres equipos que jugó en Alemania: Werder Bremen (109), Bayern Munich (87) y Colonia (1).

En lo personal, el ‘Bombardero de los Andes’ ganó 18 títulos. 6 Bundesligas, 6 Copas de Alemania, 1 Copa de La Liga, 1 Supercopa, 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Intercontinental y 1 Supercopa de Europa.

Su gran deuda

No todo es felicidad en la carrera de Claudio, pues no pudo repetir su buen momento en Eurocopa con el de la selección peruana. El delantero estuvo en los primeros partidos de la bicolor en su camino al Mundial.

Se habló mucho de un posible llamado, pero esto no se dio. Al final, a Pizarro le faltó jugar una justa mundialista para cerrar con broche de oro. Desde que visitó la camiseta rojiblanca, Claudio marcó 20 dianas en 85 cotejos, y fue parte del equipo que logró el tercer puesto en la Copa América 2015.

SUS LOGROS

1.- Cuarto máximo goleador latinoamericano en Copas Europeas (Champions League, Copa UEFA y UEFA Europa League) con 48 tantos.

2.- Segundo máximo goleador extranjero y sexto artillero histórico de la Bundesliga con 197 dianas.

3.- Jugador latinoamericano con más tantos convertidos y títulos ganados en la historia del fútbol Alemán.

4.- Noveno máximo goleador histórico de la Copa de Alemania con 34 goles.

5.- Máximo goleador histórico del Werder Bremen con 153 goles.

6.- Décimo goleador histórico de la Liga Europea de la UEFA (hizo 24 goles).

7.- El extranjero con más partidos disputados en la historia de Bundesliga y de la Copa de Alemania.

8.- El jugador más veterano en marcar un gol en la Bundesliga (lo hizo con 40 años).

DATO

Bremen empató 0-0 en la ida. La vuelta iguala 2-2, y los goles de visita lo dejan en Primera. Kleindienst marcó un doblete para el local. Un autogol de Theuerkauf y un tanto de Augustinsson fueron los goles de los ‘Lagartos’.