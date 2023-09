El Alfonso Ugarte no jugará más en la Liga 2

Ante la resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF, el Alfonso Ugarte descendió de la Liga 2 y no volverá a jugar el resto del campeonato.

El Alfonso Ugarte no se presentó al partido contra Carlos Stein, por lo que perdieron por W.O. (Walkover). Los altiplánicos atraviesan por una grave crisis económica debido a la mala gestión de la FPF de Agustín Lozano. Esto llevó a que el equipo puneño no cumpliera con el salario a sus jugadores. Asimismo, los propios futbolistas del Alfonso Ugarte descidieron no presentarse para los duelos frente al Unión Huaral y ahora el Carlos Stein.

Al no perder 2 encuentros por W.O., el Alfonso Ugarte descendió automáticamente de la Liga 2. Además, no volverá a jugar el campeonato y deberá pagar una multa por sus faltas al reglamento.

Estas fueron las medidas de la Comisión Disciplinaria de la FPF en contra del Alfonso Ugarte:

1) Sanción en contra con su declaración como perdedor, con marcador de cero (0) a tres (3) en su contra, en el partido que debió disputar contra el Club Carlos Stein el 5 de septiembre de 2023, por la Fecha 23 del Campeonato Liga 2 2023.

2) El descenso a la categoría inferior inmediata y con su declaración como perdedor de los partidos restantes del Campeonato Liga 2 2023, con marcador de cero (0) a tres (3) en su contra, lo cual resultará aplicable desde la Fecha 23 del Campeonato, en adelante.

3) Muta con el monto de 50 UIT conforme a lo dispuesto en los numerales 104° y 106° del Reglamento Liga 2 2023.

La grave situación en la Copa Perú

A partir de este año, la FPF decidió no otorgar el ascenso directo a la Liga 1 al campeón de la Copa Perú. Esto ocasionó que clubes históricos como el Atlético Torino, León de Huánuco, CNI de Iquitos, José Galvez FC y el Coronel Bolognesi FC no participarán en esta edición.

Al no haber ascenso a la primera división del fútbol peruanos, estos clubes no tienen interés en jugar en la Liga 2. Esto también sería para evitar desaparecer por deudas como los Caimanes, Sport Victoria, Sport Loreto y actualmente el Alfonso Ugarte.

