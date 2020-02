“El árbitro nos dijo que no fue penal”

Jesús Barco señala que el equipo lo dio todo.

“El grupo dio todo, no nos guardamos nada y a pesar de no tener el resultado nos quedamos tranquilos. Claramente fue penal, pero el árbitro nos dijo tras el partido que no fue y eso no va a cambiar nada ahorita. No queremos entrar más en detalle de si fue o no, ya está, no lo cobró y pensamos en el partido del sábado”, señaló.

También consideró que la clasificación se pierde en Paraguay. “No creo que lo hayamos perdido acá. Si ellos hicieron un gol acá también lo habíamos podido hacer allá”, finalizó.